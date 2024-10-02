Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Maziden Âtiye Ahlat' programı BİLSEM’li öğrencilerle Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Programa Eskişehir, Artvin, Kilis, Hatay, Osmaniye, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Niğde illerinden gelen öğrenciler katıldı. 29 Eylül ila 5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen program çerçevesinde öğrenciler bölgedeki tarih, kültür ve medeniyet mirasını keşfedecek. Öğrenciler ayrıca çeşitli eğitimler, kültürel geziler, sanat faaliyetleri, kitap tahlilleri, söyleşiler ve yarışmalar gibi birçok etkinliğe katılacak.

Editör: İHA AJANS