Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Tahtasız, iki başkanın Çorumlu hemşehrilerine selamlarını ilettiğini söyledi. Tahtasız, “Ekrem Başkanımız ve Zeydan Başkanımız Çorum’a ve Çorumlu dostlarına en içten selam, sevgi ve saygılarını gönderiyor.” dedi.

İMAMOĞLU’NUN MESAJINDA ŞU İFADELER YER ALDI: “Ya adalet ya sefalet. Adaletli bir dönemin bizlere bereketi, refahı, huzuru, barışı ve umudu getireceğini biliyoruz. Büyük bir inançla, azim ve kararlılıkla diyorum ki; milletimizle birlikte kazanacağız. Her şey çok güzel olacak. Çok yakın zamanda özgür günlerde Çorum’da buluşmak dileğiyle…”

ZEYDAN KARALAR'IN MESAJINDA ŞU İFADELER YER ALDI: "Çok değerli Çorumlu kardeşlerim, Vekilimiz Mehmet Tahtasız yanımda ziyaretimde sağ olsun. Çorum, çok gidip geldiğim ticaret yaptığım da bir yer. Çok çelik sattım belediye başkanı olmadan önce. Sizler o zamandan bana sahip çıktınız. Ben de Çorum'u ve Çorumluları çok sevdim. Sayın vekilimizin aracılığıyla bu duygularımı iletmek istedim. Sevgiyle kalın."

Mehmet Tahtasız’ın ziyareti sırasında hem Ekrem İmamoğlu’nun hem de Zeydan Karalar'ın moralinin yüksek olduğu, adalet mücadelesine olan inancının ise tam olduğu belirtildi.