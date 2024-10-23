Konu ile ilgili bir mesaj yayınlayarak MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye tepkisini ortaya koyan YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını hayretle dinledik. Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan’ın milletin meclisinde, Gazi Meclisimizde konuşmasına yönelik teklifi aziz Şehitlerimizin hatıralarına, yüreği vatan sevgisi ile dolup taşan tüm vatan evlatlarına ağır bir darbedir” dedi.

Teröristbaşının asla Kürt halkının temsilcisi olmadığını söyleyen Kuşcu “Asla bu şekilde muhatap dahi alınamaz, böyle bir şey teklif değil tahayyül dahi edilemez. Şehit kanıyla alınıp şehit kanıyla koruduğumuz aziz Vatanımızda asla taviz verilmeyecek. Milletimizin birlik ve beraberliği daima korunacaktır” diye konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ