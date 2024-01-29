Nesrin Körekoğlu’nun eşi, Yakup Körekoğlu’nun kardeşi, İsmail Körekoğlu ve Merve Üstünel’in babası, Soner Üstünel’in kayınpederi, Ümit Körekoğlu’nun amcası, Mustafa Ertürk’ün dayısı olan Nuri Körekoğlu’nun cenazesi, dün Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.
Cenaze namazına, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, YRP Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, CHP önceki İl Başkanı Ümit Er, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, esnaf ve iş insanlarından oluşan kalabalık bir cemaat katıldı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.