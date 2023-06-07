Maksut İlksar’ın, akşam saatlerinde göl kenarında yürüyüş yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayata veda ettiği, cesedinin ertesi sabah bulunduğu öğrenildi.
Fatma İlksar’ın eşi, Cemile Aksoy, Bediha Önderışık, Elif İlksar ve Hüseyin İlksar’ın babaları olan Maksut İlksar’ın cenazesi yarın yurda getirilecek. 9 Haziran 2023 Cuma günü saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’ndan alınarak Hımıroğlu köyünde toprağa sırlanacak.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.