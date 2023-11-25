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Zeynep Aktepe ile Ulukavak Mahallesi Muhtar Aday Adayı Ali Aktepe’nin oğulları Abdullah Aktepe, merhum Şerife-Ali Eren çiftinin kızları Nurdane Eren Çorum Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı.



Aktepe ve Eren çiftinin bu mutlu gününe aileleri, yakınları ve dostları şahitlik yaparak yalnız bırakmadı. Çiftin nikah şahitliğini ise İskilip Tapu Müdürü Erdal Burcu ile Halk Ekmek Müdürü Mustafa Yüksel yaptı.

Belediye Başkanı Aşgın imzaların atılmasının ardından genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, gelin ve damada, Kuran’ı Kerim, Türk Bayrağı ve kahve fincanı hediye etti.

Tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.