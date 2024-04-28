İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin ve nüfus cüzdanlarının yenilenme işlemlerinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar bitirilmesi hedeflendiğini açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada vatandaşa uyarıda bulunuldu. Açıklamada, “Bu nedenle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz yıl sonuna kadar hafta içi 12:00-13:00 ve 17:00-18:00, Cumartesi günleri ise 09:00-16:00 saatleri arasında açık bulundurulacak olup, vatandaşlarımızın Sürücü Belgeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (T.C.K.K) yenileme başvuru talepleri alınacaktır” görüşüne yer verildi.

Editör: Haber Merkezi