BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım beraberinde İl Başkan Yardımcısı Mustafa Bozkurt, Merkez İlçe Başkanı Koray Tutkun ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Aşgın’ı ziyaret etti. Uzun süren görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti.

Ziyaret nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Aşgın, seçim çalışmalarında her daim yanlarında ve samimi olarak tüm desteklerini seçim boyunca gösteren BBP Teşkilatı’na teşekkür etti. Ayrıca ittifak içerisinde yer almalarında büyük bir gayreti olan İl Başkanı Özkan Yandım’a ayrıca teşekkür etti.

BBP İl Başkanı Yandım da yeniden seçilmesi nedeni ile Başkan Aşgın’ı kutlayarak seçim döneminde tüm konuşmalarında kurucu Liderleri Muhsin Yazıcıoğlu’nu anmasından dolayı teşekkür etti. Cumhur İttifakı’nı samimi olarak desteklediklerini söyleyen Yandım bu inanç ve gayretle seçimin kazanıldığını da dile getirdi.

Yerel seçimde partilerinin ülke genelinde oylarını artırarak 27 belediye kazandığını, İl Genel Meclisi oylarının ise yüzde 350 artığını anlatan Özkan Yandım ayrıca önümüzdeki dönemde Çorum’da partilerinin Belediye Meclisi’nde temsil edilmesi için gayretlerinin süreceğini sözlerine ekledi.

Editör: BÜLENT USLU