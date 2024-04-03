Çorum’da Bin 250 çiftçiye 31 bin dekar alan için yaklaşık 14 ton ayçiçeği tohumu, 996 çiftçiye ise 10 bin 500 dekar alan için 124 ton yüzde 50 hibe destekli nohut tohumu dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE)” kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen yüzde 50 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu çiftçilere yapılan törenle teslim edildi. Törene Vali Yardımcısı Bayram Köse, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, tarım sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çiftçiler katıldı.

Törende proje ile ilgili bilgi veren Tarım Müdürü Göktekin, ilimizde toplamda 551 bin 228 hektar tarım arazisi olduğunu, bunun 410 bin 341 hektarlık alanında tahıl ve diğer bitkisel üretimin yapıldığını, geçen yıl toplam 48 bin 789 hektar alanda ayçiçeği ekimi yapılarak 134 in ton üretim gerçekleştirildiğini ve bunun da ülke ayçiçeği üretiminin yüzde 6,85'ini karşıladığını bildirdi. İlimizin 28 bin 852 hektar alanda 32 bin 500 tonluk nohut üretimi ile de ülkede 4’ncü sırada yeraldığını belirten Hayrullah Göktekin çiftçiye yüzde 50 hibe destekli maliyeti 13 milyon 600 bin TL olan ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtılacağını söyledi.

Milletvekili Tahtasız ve Belediye Başkanı Aşgın da çiftçiye desteklerin artarak devam etmesini diledi. Daha sonra ise törene katılan protokol üyeleri çiftçilere hibe destekli tohumları dağıttı.

Editör: HABER MERKEZİ