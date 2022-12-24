Gazetemizde yayınlanan “Vatandaşlar nöbetçi eczane sayısının artırılmasını istiyor” başlık haberle ilgili bir açıklama yapan Çorum Eczacı Odası Genel Sekreteri Bozdoğan, Çorum merkezde üç tane nöbetçi eczane olduğunu belirterek, “Kılavuzdaki talimatlara uygundur. Eksiklik söz konusu değildir” dedi.

Çorum'da nöbetçi eczane sayısının Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yayınlamış olduğu Nöbetçi Eczanelerin Düzenlenmesine İlişkin Kılavuzu doğrultusunda belirlendiğini kaydeden Bozdoğan, “Şuan için Çorum merkezde üç tane nöbetçi eczane mevcut olup kılavuzdaki talimatlara uygundur. Eksiklik söz konusu değildir. Nöbetlerde hastalarımız genellikle merkez eczanelerimizi tercih ettiklerinden dolayı, buralarda aşırı yoğunluk yaşanırken periferilerde bu yoğunluk yaşanmamaktadır. Özel Hastaneler hariç olmak üzere nöbetlerde gelen reçetelerin büyük bir bölümü manuel olarak gelmekte ve iş yükünün artmasına sebep olmaktadır. Her manuel reçetenin işlenmesi uzun zaman sürmekte, ayrıca manuel reçetelerde karşılaşılan eksikler hastaları ve eczacılarımızı yormakta, eksikliklerin hastaya anlatımı zaman almaktadır” ifadelerini kullandı.

Reçete hazırlama zamanını kısaltacağından ve hastalara hizmet kalitesinin artırılmasına yardımcı olacağından dolayı reçetelerin e- reçete olarak yazılmasını gerekli gördüklerini söyleyen Bozdoğan, “Sürdürülebilir sağlık hizmetini hastalarımıza vermek için Çorum ilinde eczacılarımız 7/24 çalışarak ellerinden gelen gayreti göstermektedirler” şeklinde konuştu.

Ayrıca ilaç yokluklarından eczanelerin sorumlu olmadığına vurgu yapan Bozdoğan, “İlaç yokluğu günlerdir görsel ve yazılı basında da görüldüğü üzere İlaç Fiyat Kararnamesi'ndeki Euro kurunun ilaç sanayicilerinin istediği oranda düzenlenmemesinden kaynaklanmaktadır” dedi. (Haber Merkezi)