Yozgat-Sivas karayolu Alaca yol ayrımında meydana gelen kazada, hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada Çorum Belediyesi Evlendirme Memuru Süleyman Delice’nin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Yozgat-Sivas karayolu Alaca yol ayrımında meydana gelen kazada, hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alaca yol ayrımı mevkiinde gerçekleşen kazada, Çandır Devlet Hastanesine bağlı ambulans, Yozgat’a hasta getirirken Alaca istikametinden gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralandı.

Kazada can kaybı yaşanmazken, yaralılar için olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Kazada yaralanan Çorum Belediyesi Evlendirme Memuru Süleyman Delice Yozgat’ta tedavi altına alındı.