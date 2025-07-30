Heyeti, Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak ile Başkan Yardımcıları Hacer Kesici ve Fatma Müjgan Demir, glütensiz mutfakta ağırladı. Ziyaret kapsamında, derneğin çalışmaları, glütensiz beslenme üzerine yürütülen faaliyetler ve çölyak hastalığı hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Misafirlere glütensiz ürünlerden oluşan ikramlar da sunuldu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, çölyak hastalarının karşılaştığı zorluklar ve glütensiz ürünlere ulaşımda yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Azak, “Derneğimizin amaçları, çalışmaları ve ihtiyaçları hakkında bilgi vererek destek taleplerimizi ilettik. Çölyak konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve kamu desteğinin güçlendirilmesi adına iş birliği yapılmasını istedik. Samimi bir ortamda gerçekleşen, oldukça faydalı bir görüşme oldu. Nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ediyoruz.” dedi.

AK Parti heyeti ise, sosyal politikalar kapsamında dezavantajlı grupların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, dernek faaliyetlerine destek sunacaklarını ve bu tür ziyaretlerin toplumsal farkındalığa önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi