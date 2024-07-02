Çorum’un Gökköy Köyü nüfusuna kayıtlı, Hollanda’da yaşayan Sadık Alper’in eşi Neslihan Alper vefat etti.

Maliye’den emekli, Büro Emekçileri Sendikası (BES) eski Çorum Şube Başkanı Ertuğrul Alper’in yengesi, Arap, Derya ve Semiha’nın anneleri Neslihan Alper, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi Hollanda’da Nijmegen Alevi Derneği’nde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Türkiye’ye gönderilirken, cenazenin bugün (2 Temmuz Salı günü) saat 11.00’de Gökköy Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.

ÇORUM HABER Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ