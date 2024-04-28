Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Çorum Sanayi Sitesi 8. Cadde üzerinde bulunan Neşet Boya Market’in açılışına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, Belediye Meclis Üyesi Sedat Genç, CHP’nin 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkan Adayı olan Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, CHP önceki Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, iş insanı Ali Karabacak ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duasının ardından kurdele hep birlikte kesilirken, açılışa katılan davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

En kaliteli marka boyalarla Çorumluların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışacaklarını söyleyen Neşet Alkaç, oto, mobilya ve sanayi boyasının her tür ve renginin bulunduğunu belirtti.