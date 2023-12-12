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Çorum’da spor dendiği zaman ilk akla gelen salonlarından biri olan Nermin Hoca Spor Akademi küçük sporcuları geleceğe daha iyi hazırlamak adına önemli bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Küçük yaşta spora başlayan minik sporcuların kas gücü esnekliğini, yürüme güçlendirme postür analizlerini, antrenman şiddeti yoğunluğu ve sıklığı nedeniyle oluşabileceği ağrıları gidermek adına Fizyoterapist Arda Ergani ile anlaşma sağladı.

Alanında başarılı olan Fizyoterapist Arda Ergani yeni dönemde Nermin Hoca Spor Akademi’de hizmet verecek.