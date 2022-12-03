2.Lig Beyaz Grup’ta “birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, yarın 17.hafta maçında, Menemen FK’yı konuk edecek. Kırmızı-siyahlılar, zor günler geçiren İzmir temsilcisi karşısında mutlak galibiyet hedefliyor.

Teknik direktörlük görevine Tahsin Tam’ın getirilmesinden sonra çıktığı üç maçı da kazanan Çorum FK, deprem nedeniyle Düzcespor maçının ertelenmesi üzerine geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçirmiş ve lige ara vermişti. 1 haftalık aranın ardından yarın Menemen FK maçıyla birlikte lige yeniden dönecek olan Çorum FK, kendi saha ve seyircisinin önünde kazanarak, galibiyet serisini 4 maça çıkartmayı ve zirveyi takibini sürdürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

Galibiyete odaklanan Çorum FK’da, sarı kart cezalısı Erkan Kaş’ın yanı sıra sakatlığı süren Mehmet Taşçı forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Salih Zafer Kurşunlu’nun oynama ihtimali ise son derece düşük.

Son 4 maçında sadece 1 puan alabilen ve zor günler geçiren Menemen FK cephesinde de hedef puan alarak moral bulmak. İzmir ekibinde, önceki gün kadro dışı bırakılan Seçkin Getbay, Ali Özgün ve Mahmut Bilir forma giyemeyecek.

26 puanlı 4.sıradaki Çorum FK ile 21 puanlı 12.sıradaki Menemen FK arasında, yarın

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Yakup Özhan yönetecek. Saat 13.30’da başlayacak maçta Yakup Özhan’ın yardımcılıklarını ise yine İstanbul bölgesinden Şenol Bektaş ile Göktuğ Hazar Erel yapacak. İzmir bölgesinden Gökhan Alkayalar da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

