Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın yengesi (merhum ağabeyi Yaşar Yolyapar’ın eşi), arkadaşımız Kemal Yolyapar’ın annesi Nejla Yolyapar (72), 2 Ekim 2024 Çarşamba akşamı saat 18.15’te Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Yoğun Bakım Ünitesi’nde hayatını kaybetti. 
İki kez ortopedik ameliyat geçiren Nejla Yolyapar’ın, enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı, ancak kurtarılamadığı öğrenildi. 

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Merhum Kuyumcu Bekir Çek ve merhume Miyase Çek’in kızları, Nilgün Uslu, Belgin Koçak ve Kemal Yolyapar’ın anneleri, merhum Metin Uslu, Serkan Koçak ve Gözde Yolyapar’ın kayınvalideleri olan Nejla Yolyapar’ın cenazesi, Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi. 
Cenaze törenine, ailesi ve sevenleri ile birlikte Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala, siyasi parti temsilcileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. 

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Editör: HABER MERKEZİ