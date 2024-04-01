31 Mart Mahalli İdareler seçiminde saat 17.00’de başlayan oy sayma işlemi sonrası Çorum’da AK Parti ve CHP son ana kadar başa baş bir yarış ortaya koydu.

Sandıkların %86’sı açılması ile birlikte nefes nefese geçen yarış Akkent, Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallesi’ndeki sandıklarında açılmasının ardından ibre mevcut Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a döndü. Saatler 00.30’u gösterdiğinde açılan sandık sayısı %93’e ulaşırken, son bölüme 3 puan farkla giren Halil İbrahim Aşgın gecenin sonunda ipi göğüsleyen taraf oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut Başkan Halil İbrahim Aşgın’ın 48 bin 798 oy, CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu’nun ise 45 bin 874 oy aldığı bilgisine ulaşıldı.

Taş bina önünde toplanan AK Partililer saatler 00.30’u gösterdiğinde kutlamalara başladı.