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Çarşamba ilçesi Hürriyet Sahili mevkisinde düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı. İlk olarak enkaz altından kurtarılacak 30 kişiye gerçeği aratmayacak şekilde profesyonel yara makyajı yapıldı. Yaralılar enkaz altına yerleştirildikten sonra tatbikat başladı. Samsun, Çorum, Amasya ve Ordu illerinde görev yapan 109 UMKE gönüllüsü, hastaya en hızlı müdahale edebilmek için adeta zamanla yarıştı. Selde mahsur kalan vatandaşlara ulaşan sağlıkçılar enkaz altından kurtardıkları vatandaşları ambulansa taşıdı. Ambulans ise yaralılara en yakındaki mobil sahra hastanesine götürdü. Burada hastalarının ilk müdahalesi yapıldıktan sonra durumu ağır olanlar çevredeki illere nakledildi. AFAD ise mahsur kalan bir vatandaşı Yeşilırmak Nehri'nden karşıdan karşıya halat çekerek kurtardı. Ambulans helikopter da bir yaralının hastaneye sevkini sağladı. Nefes kesen tatbikat başarıyla tamamlandı.



"AMACIMIZ EŞ GÜDÜM VE UYUMLU ÇALIŞMAYI SAĞLAMAK"

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras, "Samsun UMKE organizasyonunda koordinatör bölge il olarak geçmektedir. Samsun’un kendisinin 296 UMKE personeli var. Çorum, Amasya ve Ordu illeri de Samsun’un koordinasyonundadır. Toplam 780 kişilik bir UMKE gönüllüsünü Samsun koordine etmektedir. Burada bölge tatbikatı yaptık. UMKE kendisi yılda bir kere tatbikat yapar. Aynı zamanda bölge illerinin arasındaki eş güdüm ve uyumlu çalışmayı sağlama amacıyla her yıl bölge tatbikatı yapılır. Bugün burada senaryo gereği Çarşamba, Terme ve Salıpazarı’nda şiddetli yağış sonrası sel felaketiyle karşı karşıya kalıyor. Afetimizin 6. saatindeyiz. Bu bölge illeri birbirlerine destek illerdir. Samsun’da bir afet olduğu zaman Çorum, Amasya ve Ordu’dan destek ekibi gelir. Destek illerinden 26 araç ve 109 personel ile bu afetin sağlık organizasyonunu sağlıyoruz. Bu tatbikatın temel amacı UMKE gönüllülerinin birbirleri ile uyum ve eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sağlamaktır" dedi.