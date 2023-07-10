Olay, Alaca ilçesine bağlı Arpaöz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete giden 3 yaşındaki Kerem Satıcı'nın yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı.

Küçük çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini gören ailesinin ihbarı üzerine köye ambulans sevk edildi. Alaca Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan minik Kerem Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 3 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Satıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cenazesi bugün Akşemsettin Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Merzarlığı’nda toprağa verildi.