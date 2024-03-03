Alınan bilgiye göre, Ayşegül İ., çalıştığı Çepni Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki işyerinde arkadaşları ile kahvaltı yaptığı esnada yediği simit parçası boğazına takıldı.

Nefes almakta güçlük çeken genç kızın arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

İşyerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ayşegül İ., hayati tehlikesinin bulunması nedeni ile yoğun bakıma alındı.

Editör: HABER MERKEZİ