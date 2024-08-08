Çorum Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı olağan toplantısında Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde eski Kız İmam Hatip Lisesi yerine yapılan parka İHL’nin kurucu müdürü Necmi Şamlı’nın isminin verilmesi görüşüldü.

İmam Hatip Lisesi’nin kurucu müdürü Necmi Şamlı'nın adını şehrin merkezindeki yeni parka verilmesi ile ilgili kendilerine talepte bulunulduğunu söyleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yeni yaptıkları ve eski Kız İHL binasının olduğu bölgede bulunan parka Necmi Şamlı’nın isminin verilmesini uygun gördüklerini vurguladı.

Çorum’a önemli hizmetlerde bulunan Dr. Rıfat Patır’ın isminin önceki gün evinin bulunduğu caddeye verildiğini ve 100. Yaşı nedeni ile bir doğumgünü etkinliği düzenlediklerini de hatırlatan Başkan Aşgın; “İHL uygulama camii yanındaki parka okulun kurucu müdürü Necmi Şamlı’nın isminin verilmesi talebi var. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Şehre hizmet eden insanlara karşı vefalı olmalıyız. Onları hayırla yad etmeliyiz. Necmi Şamlı 1953 yılında imkansızlıklar içinde kurulan İHL’nin 14 yıl müdürlüğünü yapmış, şehre önemli hizmetler vermiş ve halkımızın sevdiği bir isimdir. Onun isminin şehrimizde yaşaması bizim de isteğimizdir” dedi.

Konuşmanın ardından teklif oybirliği ile kabul edildi.



Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ