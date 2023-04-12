Çorum’da yabancı uyruklu iki gurup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre telefonda bir birini tehdit eden ve İnönü Caddesi’nde karşılaşan Afganistan uyruklu Muhammet Z.(26) ile üzerlerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklu iki kişi arasında bıçaklı ve muştalı kavga çıktı.



Suriyeli başka bir gurubun ayırmaya çalıştığı kavgada Muhammet Z. İle karşı taraftan kimliği belirlenemeyen bir kişi bıçakla yaralandı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis tarafından yakalanan bir kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyet amirliğine götürüldü.