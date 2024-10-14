İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Bahadır Telli, Mehmet Demirci ve Burak Demir ile birlikte, NAMSAN Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı’yı ziyaret ederek yeni sezon için destek istediklerini söyledi. Ahmet Namlı’nın, kendilerine her zaman destek olacağını ancak bunun basit bir sponsorluk desteği değil de tüm çocukları ve gençleri kapsayacak sosyal proje olmasını istediğini, bunun da kendilerini daha çok mutlu ettiğini söyledi. Armutcu, Ahmet Namlı’nın kendilerine “Hocam benim ya da şirketimin adının bir yerde geçmesi hiç önemli değil. Benim de yıllardır aklıma olan bu sosyal sorumluluk projesini birlikte hayata geçirelim. Yıllardır takip ettiğim ve takdir ettiğim sizlerin vesilesi ile İskilip'imizin tüm çocuklarını gençlerini kapsasın. NAMSAN olarak benim beklentim reklam değil topluma gençliğe hizmettir” dediğini ifade eden Nihat Armutcu, Namlı’ya teşekkür ederken, vakit kaybetmeden projede yer alacak paydaşlarla görüşmelere başladıklarını, proje ile ilgili olarak en kısa zamanda kamuoyuna açıklama yapacaklarını söyledi.

Editör: HABER MERKEZİ