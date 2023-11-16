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Nazmi Avluca Sahası’nda gerçekleşen antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Namlı, ligin ilk haftasında oynanan ve 2-0 kazanılan Kargıserispor maçından dolayı tebrik etti. Lige galibiyetle başlamanın kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirten Namlı, "Lige 3 puanla başlamak güzel. Kulüp olarak zorlu bir maratona girdiğimizi biliyoruz. Gerçekten çok güçlü takımlarla mücadele edeceğiz. Sizler de bu ligin en güçlü takımında forma giyen futbolcularısınız. Ortaya koyacağınız mücadeleci ve hırslı futbolla hedefe gidecek yoldaki engelleri bir bir aşacağınıza inanıyoruz. Siz sahada istenilen başarılara imza atın. Geri kalan herşeyi bizler hallederiz. Bu konuda sizlere sonsuz güveniyoruz " şeklinde konuştu.

Namlı daha sonra, Kulüp Başkanı Hasan Belli, Başkan Yardımcısı Mehmet Mert ve Genel Kaptan Uğur Saylan ile birlikte antrenmanı izledi. Gülabibeyspor’un tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Namsan Şirketler Grubu Yönetim kurulu Başkanı Ahmet Namlı, Teknik Direktör Zakir Ardahanlı'dan takımın son durumu hakkında bilgiler aldı.