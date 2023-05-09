Tahtasız, Kamyoncular Garajı’nı ziyaret ederek şoför ve nakliyeci esnafının sesine kulak verdi.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek isteyen Tahtasız, vatandaşları 14 Mayıs seçimlerinde sandığa, demokrasiye, oylara sahip çıkmaya çağırdı.

Tahtasız, Çorum’un da, Çorum esnafının da Millet İttifakı iktidarında hakkını alacağını vurguladı.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ İNECEK

Millet İttifakı’nın iktidarında nakliyeciler için yapacakları çalışmalar hakkında özet bilgiler veren Tahtasız, “nakliyecinin mazotu ucuz olacak. Belirli şartları taşıyan taşımacıların kullandığı mazot için destek vereceğiz. Paralı otoyol ve köprülerden geçiş ücretlerini makul seviyeye çekeceğiz. TIR plakalarını sınırlandıracağız. Asgari fiyat belli olacak. Araçların yıpranma payı, akaryakıt maliyeti, şoför maliyeti gibi etkenler hesaplanarak kilometre başına asgari fiyat belirlenmesi uygulamasını başlatacağız. Çağın gereklerine uygun bir mevzuat çıkartacağız. Taşıma yönetmeliğini ve Karayolları Taşıma Kanununu çağın gereklerine ve yeşil ekonomiye uygun hale getireceğiz. Fahiş araç muayene ücretlerini indireceğiz. Fahiş derecede yüksek ücret tarifeleriyle vatandaşları mağdur eden araç muayene istasyonlarındaki tüm ücretleri makul seviyeye çekeceğiz” dedi.

ÇORUM HAKKINI ALACAK,

ESNAF HAKKINI ALACAK

Tahtasız, ayrıca Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’in de katılımı ile garaj esnafı ve nakliyecilerle sohbet toplantısı düzenledi.

Beraberinde Belediye Meclis Üyeleri Erkan Özbal, Uğur Soyacak ve bazı partililer ile birlikte Kamyon Garajı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Tahtasız, Millet İttifakı iktidarında Çorum’un da, esnafın da hakkını alacağını vurguladı. (Haber Merkezi)