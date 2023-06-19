1461 Trabzon FK, kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisini elinde bulunduran Süper Lig ekibi Konyaspor’a dönen Nafican Yardımcı’ya teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada, “1461 Trabzon FK formamız altında bir sezon ter döken Nafican Yardımcı’nın kiralık sözleşmesi sona ermiş ve kulübü Konyaspor’a geri dönmüştür. Nafican’a kulübümüze verdiği emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Çorum FK’da profesyonel olan Nafican Yardımcı, biten sezon 1461 Trabzon’la 33 resmi maça çıkarken, 2.556 dakika süre aldı. Bu maçlarda 2 sarı kart gören 21 yaşındaki sol bek, 1 asist yaptı.