Merhum kuyumcu Yüksel Tandağ ile Ecz. Naciye Sarı’nın ağabeyleri, Cahit, Deniz, Burç Tandağ’ın amcaları, Erman Sarı ile Sinem Sarı’nın dayıları, Nur Tandağ’ın eşi, Defne ve Mine Tandağ’ın babaları olan Remzi Tandağ’ın cenazesi, yarın (28 Temmuz 2024 Pazar günü) Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Ecz. Naciye Sarı, bugün kaybettiğimiz ağabeyi Remzi Tandağ ile...