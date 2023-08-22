Hayatta herkesin aradığı şey mutluluktur. Ancak mutluluğun sadece dışsal faktörlere bağlı olmadığını bilmek önemlidir. Mutluluğun sırları, aslında içsel bir yolculuğun parçalarıdır. Hani hep söylenir de bir türlü içsel yolculuğa çıkmayız bir türlü.

Yöntem bilemeyiz, bilsek bazen anlamsız gelir, odaklanamayız, olamayız…

Bazen öyle olaylar olur ki bir olay, karşılaştığımız bir insan, bir rüya, bir film, bir şiir, roman bizi bu yolculuğa çıkarabilir.

Öncelikle farkındalık kanallarımızın açık olması gerekir. Mutlu olmanın ilk adımı, kendini olduğun gibi kabul etmektir. Kendini eleştirmek ve sürekli olarak mükemmeliyetçi olmak, mutluluğun önündeki engellerdir. Kendini olduğun gibi kabul etmek, içsel huzurun temel taşlarından biridir.

Hayatta sahip olduğumuz şeylere şükretmek, mutluluğun anahtarlarından biridir. Küçük şeylere minnettar olmak, bizi daha pozitif bir bakış açısına yönlendirir ve mutluluğu artırır. Her gün birkaç dakika ayırarak, sahip olduğumuz şeylere şükretmek, içsel mutluluğumuzu güçlendirir.

Düşüncelerimiz, duygularımızı etkiler. Olumsuz düşüncelerle dolu bir zihin, mutluluğun önündeki engelleri yaratır. Olumlu düşünmek, içsel mutluluğumuzu artırır ve bizi daha pozitif bir yaşam tarzına yönlendirir. Olumsuz düşünceleri fark etmek ve onları olumlu düşüncelerle değiştirmek, mutlu olmanın sırlarından biridir.

Hani lafın gelişi söyleriz ya “kendine iyi bak”, bu çok önemli, bence önemli bir dilek, temenni. Kendimize iyi bakmak, mutluluğun temel taşlarından biridir. Bedenimize iyi beslenme, egzersiz yapma ve dinlenme gibi ihtiyaçlarını karşılamak, içsel mutluluğumuzu artırır. Kendimize zaman ayırmak, hobilerimize zaman ayırmak ve kendimizi şımartmak, mutluluğun sırlarından biridir.

İlişkiler, mutluluğumuzun önemli bir parçasıdır. Sağlıklı ve destekleyici ilişkiler, mutluluğumuzu artırırken, toksik ilişkiler mutluluğumuzu engeller. İlişkilerimizi değerlendirmek, sağlıklı sınırlar koymak ve sevdiklerimizle zaman geçirmek, mutlu olmanın sırlarından biridir. Geçmişte yaşananları sürekli düşünmek veya gelecekle ilgili endişeler taşımak, mutluluğun önündeki engellerdir. Anı yaşamak, mevcut anın tadını çıkarmak ve şu anda olup bitenlere odaklanmak, içsel mutluluğumuzu artırır.

Mindfulness ve meditasyon gibi tekniklerle anı yaşamak, mutlu olmanın sırlarından biridir.

Hayatta bir amaca sahip olmak, mutluluğun temel taşlarından biridir. Kendimize bir amacı belirlemek, bizi motive eder ve artırır. Amacımızı bulmak için kendimize sormamız gereken sorularla keşif yolculuğuna çıkmak...

Bu hafta da böyle olsun, biraz farkındalık, keşif yolculuğu, heyecan…