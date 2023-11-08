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Çorum TSO Meclis Toplantı Salonu’nda önceki gün yapılan istişare toplantısına Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı Erol Taş, TSO Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanı Eren Üzüm, Başkan Yardımcısı Talip Uz, Meslek Komitesi Üyesi Turgut İlgü ve Abdullah Serkan Sabur, Emre Gül, Ertan Özcan ve odanın ilgili meslek grubu üyesi müteahhitler katıldı.



TSO’ya kayıtlı inşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhitlerin yaşadığı sorunlarla ilgili yapılan sektör toplantısında müteahhitlik mesleğinin sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Meclis Başkan Yardımcısı Taş, Çorum için çok önemli bir toplantı olduğunu ve üyelerinin büyük bir kısmının inşaat sektörü ve inşaata bağlı sektörlerde faaliyet yürütmesi açısından da önemli bir toplantı olduğunu söyledi.

Erol Taş, “Çorum için önemli olan bu tarz etkinliklere her zaman TSO olarak destek veriyoruz. İnşaat sektörü ülkenin çok önemli bir lokomotifidir. Bu sektörde yapılan açıklamalara baktığımız zaman 6 milyon insanın istihdam edildiğini görüyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman inşaat sektöründe yaşanan sorunlar çok önemlidir.



İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin ana lokomotiflerinden biri olarak, yaklaşık 250 alt sektörü bünyesinde barındıran ve milyonlarca kişiyi istihdam eden, çok önemli bir iş koludur. Doğrudan ve dolaylı olarak birçok iş kolunu etkileyen inşaat sektöründe, oluşacak herhangi bir olumsuzluk, ekonomik açıdan tüm alt sektörlere, domino etkisi yaratmaktadır. İnşaat malzemelerine gelen zamların maliyetleri artırdığını buna karşın döviz ve kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle satışlar azalmıştır. Son 4 yıldır yapı malzemelerinde yaşanan olağanüstü fiyat artışları karşısında; binlerce meslektaşımız işlerini yarım bırakmış ve birçok kamu yüklenicisi, ekmeğinden olmuştur.

İnşaat sektörünün son yıllarda sıkıntılar nedeniyle inşaat malzemelerine gelen zamların maliyetleri artması ve buna karşın döviz ve kredi faizlerindeki yükseliş nedeniyle satışların azaldığını dile getirdi. Bütün bunlara bürokrasideki yavaşlığın da eklenmesiyle müteahhitlerin mağdur olmasına sebebiyet vermiştir. Yapılan toplantıda, inşaat sektöründe faaliyet gösteren çalışanların genel ekonomik koşullar doğrultusunda hareket etmesi gerekliliği altı çizilerek tespit edilmiştir. Yılbaşına kadar herhangi bir şekilde ücret değişikliği yapılmaması konusunda hemfikir kalınmıştır.

Ayrıca Meslek Liselerinde sektör çalışanı olabilecek şekilde ara eleman yetiştirmek üzere bazı bölümlerin açılması gerekliliği ele alınmış bu konuda daha detaylı bir çalışma yapılması konusunda hemfikir kalınmıştır. Çorum'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Kalfa, Ustabaşı niteliğindeki çalışanlar ile Ocak ayında Çorum Ticaret ve Sanayi Odamızda bir toplantı daha düzenlenmesi gerektiği ve detaylı kararlar alınması yönünde fikir birliği sağlanmıştır” diye konuştu.