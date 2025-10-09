ÇORUM HABER’in geçmiş Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yolyapar’ı, aramızdan ayrılışının 11. yıldönümü nedeniyle, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 11.00’de Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin organizasyonu çerçevesinde Ulumezar’daki kabri başında anacağız.
Çorum yerel basınının unutulmaz isimlerinden Mustafa Yolyapar, 12 Ekim 2014 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 48 yaşında hayata veda etmişti.
12 Ekim’in Pazar gününe rastlaması nedeniyle, anma programının 11 Ekim Cumartesi’ye alınması kararlaştırıldı.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Meclisi üyeleri, güzel bir kadirşinaslık örneği göstererek, Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt semtindeki parka “Gazeteci Mustafa Yolyapar Parkı” ismini vermişlerdi.