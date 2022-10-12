Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı, ÇORUM HABER Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ın kardeşi ve gazetenin eski genel yayın yönetmeni olan Gazeteci Mustafa Yolyapar, 12 Ekim 2014 tarihinde 48 yaşında hayata veda etmişti. 8 yıl önce hayatını kaybeden gazeteci Mustafa Yolyapar mezarı başında yakınları ve dostları tarafından anıldı.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafından Mustafa Yolyapar için Ulumezar’da bulunan kabri başında bir anma programı düzenlendi. Programa CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Çorum Matbaacılar Derneği Başkanı Şükrü Deringül, Yapı Kredi Bankası Çorum Bahabey Şube Müdürü, Av. Altuğ Afat, Av. Tugay Afat, ÇORUM HABER personeli ve gazeteci dostları katıldı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın Mustafa Yolyapar ile ilgili anılarını anlattığı programda Mehmet Yolyapar ise merhum kardeşini, sevgi, özlem ve rahmetle andıklarını belirterek programa katılan tüm sevenlerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi ÇORUM HABER Köşe Yazarı Fikrettin Çıplak tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okundu.

Duanın ardından Mustafa Yolyapar’ın kabrine ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından karanfil bırakıldı.



(Volkan SINAYUÇ)

