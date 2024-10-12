ÇORUM HABER’in geçmiş dönem Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yolyapar, aramızdan ayrılışının 10. yıldönümü nedeniyle, bugün saat 11.30’da Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin organizasyonu çerçevesinde Ulumezar’daki kabri başında anılacak.

Çorum basınının unutulmaz isimlerinden Mustafa Yolyapar, 12 Ekim 2014 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 48 yaşında hayata veda etmişti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Belediye Meclisi üyeleri de, güzel bir kadirşinaslık örneği göstererek, Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt semtindeki parka “Gazeteci Mustafa Yolyapar Parkı” ismini vermişlerdi.