Gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a yeni kitabını armağan eden Mustafa Özçatalbaş, yaşanmışlıkların bir anlatımı olan aşk öyküsünün Çorum ile İstanbul’da geçtiğini söyledi.

Özçatalbaş, romanın önsözünde, “sanat sanat içindir” yerine “sanat toplum içindir” ilkesinden hareket ettiğini belirterek, bunun da daha yaşanılır bir dünya kurma sevdasından ileri geldiğini vurguluyor.

1941 Çorum doğumlu Mustafa Özçatalbaş, İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. “Şu Bizim Çorum”, “Çorum ile İstanbul’un Arası”, “İki Kadının Hikayesi”, “Korona Altında Bir İzdivaç” ve “Evlensen mi Acaba?” isimli daha önce yayınlanmış eserleri bulunuyor.