Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, sanayici, iş insanı Mustafa Özbayram’ın oğlu Kaan, Elif Karacaoğlu ile hayatını birleştirdi.

Genç çiftin düğünü, Pazar akşamı Yıldızpark Düğün Salonu’nda seçkin bir çağrılı topluluğu önünde gerçekleştirildi.

Elif ile Kaan’ın nikâhını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal da şahitlik yaptı. Evlilik cüzdanlarının verilmesi sırasında Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Tufan Köse de sahnede yer aldı.

ÇORUM HABER, Seyhan-Tevfik Karacaoğlu ve Havva-Mustafa Özbayram çiftlerini kutlar, Elif ile Kaan’a ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)

