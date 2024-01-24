Alanya’da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni, heykeltıraş hemşehrimiz Mustafa Oktay, 1. Antalya Çağdaş Sanat Fuarı’na “Signature Art Galeri” ile üç metal heykeliyle katıldı.

Antalya Cam Piramit’te düzenlenen fuar, sanatseverlerin büyük ilgisini çekerken, Mustafa Oktay’ın heykelleri de ilgi odağı oldu.

Mustafa Oktay, Fuar’a Ankara’dan katılan ressam hemşehrimiz Tuğrul Velidedeoğlu ve eşi Güler Velidedeoğlu ile de bir araya geldi.

Yine ÇORUM HABER yazarlarından, şair Gazanfer Eryüksel de, Fuar’da Mustafa Oktay’ı ziyaret edenler arasındaydı.