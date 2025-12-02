Gelecek Partisi Mecitözü İlçe Kongresine; İl Başkanı Fatih Softa, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Gökhan Külcü, Osmancık İlçe Başkanı Muzaffer Kara ile partililer katıldı.

Mustafa Metin’in başkanlığında oluşturulan İlçe Yönetim Kurulu’nda; Bayram Kara, Berkay Yusuf Kara, Derya Metin, Güldane Taşçı, Hüseyin Ünsün, Kamile Kara, Satı Metin, Seyit Solhan, Serpil Soluğun, Sedat Kara, Ali Sümbül ve Aşır Soluğun görev aldı.

Genel kurulda parti çalışmaları ve geleceğe yönelik hedefler değerlendirildi.

Genel kurulun ardından ayrıca rahatsızlığından dolayı tedavi gören Berkay Kara da ziyaret edildi. Partiye üye olan Berkay Kara’ya rozet takıldı. Berkay Kara ayrıca yönetim kurulunda görev aldı.

Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Softa, Mecitözü İlçesi’nin yeni yönetimini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi