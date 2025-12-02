Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Ankara’da yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ve parti programının açıklandığı, iktidar yürüyüşü için startın verildiği, Genel Başkan Özgür Özel’in de güven tazeleyerek yeniden göreve seçildiği kurultaya geniş bir katılım sağlayan Çorum delegasyonuna teşekkür etti.

Çorum örgütünün ve belediyelerin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve memnuniyetle karşıladığını dile getiren Zeybek, kurultaya gösterine ilgi ve sahiplenme nedeniyle İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Çorum ekibine teşekkür ederken, birlik ve beraberlik içerisinde partiyi yerelde ve genelde iktidara taşıyacaklarını vurguladı.

Gökhan Zeybek ayrıca Çorum’da güven tazeleyerek yeniden il başkanı seçilen Dinçer Solmaz ve yönetimine başarılar diledi.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ise Çorum’daki çalışmalar hakkında bilgi vererek, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’e yakın ve sıcak ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ