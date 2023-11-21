Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Mustafa Malkoç, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı ve ilimizin geleceğine dair planlarını açıkladı.

AK Parti İl Başkan Yardımcıları, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile çok sayıda partilinin katılımı ile düzenlediği basın toplantısında Çorum’a ve Çorumlulara hizmet edebilmek için bir yarışa girdiğini vurgulayan Malkoç, AK Parti’nin insanların teveccühleri ile gönüllerde yeşerip vücut bulmuş bir gönül hareketi olduğunu, bu hareketin halkın içinden geldiği için gönüllerde büyüyerek yıllardır iktidar olduğunu kaydetti.



Bu harekete yıllar önce kurucu gençlik kolu başkanı olarak katıldığını ve bu onuru taşıdığını anlatan Malkoç; “Şimdide uzun zamandır farklı birimlerinde Çorum’a hizmet ettiğim belediyemizin başkanlığına talibim. AK Parti iktidarların döneminde yerel yönetimin ne kadar önemli olduğunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la bir kez daha gördük. Yerel yönetimler merkezi yönetimlerin kan damarlarıdır bu anlayışla güzel şehrimizde 20 yılda çok şey değişti. Biz bu bayrağı kaldığı yerden alıp ileri taşıma azmi ile buradayız. Proje bazlı çalışarak halkı yönetime daha etkin kılarak, halkla birlikte daha güçlüyüz diyerek bir yola çıktık. Hizmet bir dava işidir hizmet adamı olmak; doğru, samimi olmakla ve iyi bir aileye sahip olarak onların duası ve desteği ile mümkündür. Bilgimizi ve tecrübemizi dua ile birleştireceğiz. Türkiye yüzyılında bu yüzyıla yakışır bir Çorum için haydi hep birlikte. Dün vardık, bugün varız, yarına talibiz” dedi.