Çorum Mucitler Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Mucitler Teknoloji Spor Kulübü’nün “Mucitler 10180” takımı, dünyanın en prestijli lise düzeyi robotik organizasyonları arasında yer alan FIRST Robotics Competition 2026 Başkent Regional için Ankara’ya gitti.

Ankara’da Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim, Yaşam ve Spor Yerleşkesi’nde haftasonu yapılacak organizasyon, gençleri mühendislik, yazılım ve inovasyon alanlarında bir araya getirecek. Aylar süren hazırlık sürecini tamamlayan Mucitler 10180 takımı, robot tasarımı, üretimi ve yazılım geliştirme alanlarında yoğun bir çalışma yürüttü. Teknik bilgi ile takım ruhunu birleştiren öğrenciler, yarışmada hem teknik başarı elde etmeyi hem de Çorum’u en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Takımın yarışmaya katılım sürecinde ulaşım desteği ise Çorum Belediyesi tarafından sağlandı. Desteklerinden dolayı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür edildi.

Mucitler Teknoloji Spor Kulübü Başkanı Bilgisayar Mühendisi İbrahim Şahin, gençlerin teknoloji üretim süreçlerinde aktif rol almasının önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların geleceğin mühendislerinin yetişmesinde kritik rol üstlendiğini ifade etti.

Takım Danışmanı Hacı Recep Seyis ise öğrencilerin teknik gelişimlerinin yanı sıra disiplinli çalışma, proje yönetimi ve ekip koordinasyonu konularında da önemli kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Mucitler 10180 takımı, yarışma süresince yalnızca teknik başarıya odaklanmakla kalmayıp, aynı zamanda diğer gençlere ilham olmayı ve Çorum’u en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR