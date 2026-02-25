Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Gazi Demir ve yönetimi, iki yıl önce hayatını kaybeden eski başkanları Mustafa Köse’yi unutmadı.

Mustafa Köse’nin vefat yıldönümünde mevlid-i şerif okutulurken, ardından iftar programı düzenlendi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yemekhanesi’nde yapılan programa oda yönetiminin yanı sıra, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Çorum’un sevilen iş insanlarından müteahhit İrfan Yaşar, çok sayıda esnaf katıldı.



Programda konuşan Oda Başkanı Gazi Demir, uzun yıllar odaya hizmet eden Mustafa Köse’yi hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, “Bize bıraktığı emanete sahip çıkmak için çalışıyoruz” dedi.

Gazi Demir ayrıca, geçmişte görev yapan merhum başkan Ekrem Çelebi ve hayatını kaybeden tüm meslek mensuplarına Allah’tan rahmet diledi.

Oda üyeleriyle her konuda istişareye açık olduklarını vurgulayan Demir, özellikle mesai saatleri başta olmak üzere alınacak kararların esnafın talepleri doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti.