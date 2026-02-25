2018 - 2023 yılları arasında Vali olarak görev yaptığı kente gelen Bakan Çiftçi, Çorum ziyareti kapsamında ilk duraklarından biri olan Çorum Valiliği’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Valilik binası önünde Çorum Valisi Ali Çalgan ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Çifti, şehirdeki yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ŞEREF DEFTERİ’Nİ İMZALADI

Karşılama töreninin ardından Valilik makamına geçen Bakan Çiftçi, burada Valilik Şeref Defteri’ni imzalayarak günün anısına duygularını paylaştı. Bakan Çiftçi'nin imza töreni sırasında Vali Çalgan ve beraberindeki heyet eşlik etti.