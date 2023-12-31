Tekstilci Ahmet Hoşgör’ün Bursa’da yaşamakta iken, rahatsızlanması üzerine Çorum’a döndüğü öğrenildi.
Mustafa Hoşgör’ün ağabeyi, Serpil Hoşgör’ün eşi, Ertan Hoşgör, Sedat Hoşgör ve Aysun Kılıç’ın babaları olan Ahmet Hoşgör’ün cenazesi, dün Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.
Cenaze namazına, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av.Murat Günay, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Belediye Meclisi üyeleri, AK Partili yöneticiler, Belediye mensupları, esnaf ve aile yakınları katıldı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.