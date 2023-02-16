Perihan Karslıoğlu’nun eşi, Ömer Karslıoğlu ile Meryem Batum, Nurcan Kerman ve Hatice Karslıoğlu’nun babaları, emekli öğretmen Abdullah Batum ve Serdar Kerman’ın kayınbabası olan Mustafa Karslıoğlu’nun cenazesi, saat 14.30’da hastaneden alınarak Akşemseddin Camii’ne getirilecek, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye merhumun ailesi ve sevenleri ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Çorum Milletvekili aday adayı Mehmet Tahtasız, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı CHP Çorum Milletvekili aday adayı ÇORUMHABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, sanayici, işadamları ve muhtarlar da katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

