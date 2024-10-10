Çorum’un tanınmış iş insanlarından, 6 yıl önce kaybettiğimiz eski OPEL Bayii Hüseyin Giray Haboğlu ile İnci Suzan Haboğlu’nun büyük oğulları End.Müh. Mustafa Haboğlu (58), dün saat 14.00 sıralarında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.
İş insanı Murat Haboğlu ile Göz Hastalıkları Uzmanı Opr.Dr. Melih Haboğlu’n9un ağabeyi, Çorumgaz Genel Müdür Yardımcısı Mak.Müh. Mehmet Haboğlu’nun amcasının oğlu olan Mustafa Haboğlu’nun cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: HABER MERKEZİ