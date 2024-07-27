BBP Genel Başkanı Destici, Çorum ziyareti kapsamında partisinin Çorum teşkilatı ve Cumhur İttifakı ortaklarından AK Partili yöneticiler tarafından ağırlandı.



BBP Genel Başkan Mustafa Destici onuruna BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından düzenlenen kahvaltı programına AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Baki Kartancı, BBP Merkez İlçe Başkanı Koray Tutkun, Gülşehri Belediye Başkanı Şakir Yıldırım, Alperen Ocakları İl Başkanı İnan Aktaş ve ilçe başkanları katıldı.

Program sonunda Destici’ye BBP İl Başkanı Yandım ve Belediye Başkanı Aşgın tarafından hediye verildi.