Merhum Musa (Kireçci Musa) ve Firdevs Acır'n oğulları, Emine Açır’ın eşi, Alev Açır Kurnaz'ın babası, Ali, Arif, Yaşar, Ümit Açır'ın kardeşleri, Hakan Kurnaz'ın kayınpederi, Radyo Gün ve Gün TV Sahibi Güngör Atak’ın eşi Perihan Atak’ın amcası olan Musa Açır, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

Evinde kalp krizi geçiren ve ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musa Açır, yoğun bakım ünitesinin dolu olmasından dolayı Çorum Özel Hastanesi yoğun bakım ünitesine alındı. Musa Açır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi Çorum Özel Hastanesi’nden alındıktan sonra öğle namazına müteakip Akşemsettin Camii’nde kılınacak cenaze namazına ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ