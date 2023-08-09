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MHP İlçe Başkanı Soruk konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Murat Soruk ilçe başkanlığına yeniden aday olmayacağını duyurduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kamuoyuna Duyurumdur. Kıymetli hemşerilerim.

Bildiğiniz üzere genel seçimlerde üstün bir başarı göstererek Milliyetçi Hareket Partisi nezdinde Çorum genelinde en çok oy artıran İlçelerden biri olduk. Yaptığımız başarılı çalışmalarla milletimizin takdirini kazandık bu takdiri de başarılı bir seçim sonucuyla taçlandırdık.

Bu başarımızı bir adım öteye taşıyabilmek adına yaklaşan yerel seçimlerde aday olmayı düşünmem hasebiyle Genel Merkezimizden ve İl Başkanımızdan aldığım olurlar doğrultusunda bu ay içerisinde yapacağımız olağan kongrede Liderimizden farklı bir yönde talimat gelmediği sürece aday olmama kararı aldım. Şimdiden İlçe Başkanlığımıza aday olacak tüm dava arkadaşlarıma başarılar diliyorum ” dedi.