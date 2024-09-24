23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında kutlanan 37. Ahilik Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Günay, “Ahilik, aynı toplumda bulunan insanları birbirine yaklaştıran, kaynaştıran ve dayanışmayı sağlayan milli bir kültürdür.

Bundan dolayıdır ki bu muhteşem gelenek ve kültürümüzün devam etmesi, yaşatılması için her vatandaşımıza, özellikle de esnaf ve sanatkârlarımıza önemli görevler düşmektedir.

Bu vesileyle, Anadolu’nun manevi mimarlarından, bu büyük teşkilatı kuran Ahi Evran-ı Veli’yi rahmetle ve minnetle anıyor, emek ve alın terini vatanseverlik duygularıyla birleştiren esnaf ve meslek kuruluşlarının, 2024 yılı Ahilik Haftasının birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini, ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Tüm milletimize ve atalarının mirasına sahip çıkan ve ülkemizi besleyen can damarlarımızdan biri olan esnaf ve sanatkârlarımıza şükran ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ