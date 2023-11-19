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Ankara Etlik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ve doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak 8 Ekim 2023 tarihinde 44 yaşında iken vefat eden Murat Baba için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde “40” yemeği verildi.

Hüseyin ve Yeter Baba'nın oğulları, Fikriye, Mukaddes, Necla, Nayle, Mukadder ve Kader Baba'nın kardeşi, ÇORUM HABER çalışanlarından Uğur Görkem’in kayınbiraderi olan Murat Baba’nın can yemeğine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.